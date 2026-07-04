Roma, incendio al Parco del Pineto: il fumo invade il quadrante nord-ovest della città

L’incubo degli incendi estivi torna a stringere la Capitale in una morsa di fumo e paura. Nel primo pomeriggio di oggi, un vasto rogo è esploso all’interno del Parco del Pineto, la grande area naturale protetta compressa tra la Pineta Sacchetti e Valle Aurelia.

Le fiamme, sospinte e alimentate dalle forti raffiche di vento, hanno trovato terreno fertile nelle sterpaglie, propagandosi rapidamente e contemporaneamente in più punti della riserva.

In pochissimi minuti, una densa e acre colonna di fumo nero si è sollevata sopra il quadrante nord-ovest di Roma, oscurando il cielo e rendendosi visibile persino dai quartieri del centro storico.

Il fronte più aggressivo dell’incendio si sta concentrando sul versante che degrada verso Valle Aurelia, ma la situazione appare critica anche nella zona della Valle dell’Inferno, dove si registrano focolai sparsi difficili da raggiungere via terra.

Centralini del 115 presi d’assalto dai residenti

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando i centralini del 115 e del numero unico di emergenza sono stati letteralmente presi d’assalto dalle telefonate terrorizzate dei residenti.

Le prime vedette sono state i cittadini e i comitati di quartiere che vigilano sulla vicina collina di Monte Mario e sull’area di Monte Ciocci, seguiti dalle segnalazioni degli abitanti di via degli Ammiragli e della zona del Pratone, spaventati dalla pioggia di cenere che ha iniziato a cadere sui balconi.

Sul posto è dislocato un massiccio dispiegamento di forze: diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile stanno operando pancia a terra per erigere una linea tagliafuoco.

L’obiettivo prioritario dei pompieri è impedire che le lingue di fuoco scavalchino la vegetazione e raggiungano le prime palazzine residenziali che costeggiano il perimetro del parco.

L’intervento

Al momento, fortunatamente, il bilancio del 118 non registra feriti o intossicati, ma l’allerta resta ai massimi livelli. Le operazioni di spegnimento e bonifica si preannunciano lunghe e complesse: il vento non accenna a placarsi, continuando a cambiare direzione e a rianimare i tronchi già spenti.

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