Roma, incidente nella notte: morto un 67enne in via Ettore Rolli

È stato un risveglio drammatico quello di via Ettore Rolli, a due passi da Porta portese, dove la notte si è spezzata alle 4:30 in un boato di lamiere.

Un uomo di 67 anni, alla guida di un furgone Dacia Dokker, ha perso la vita dopo un violento impatto con una Mercedes condotta da un 33enne, rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Carlo Porta. L’urto, devastante, non ha lasciato scampo al conducente del furgone: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

Il giovane automobilista invece è stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure mediche.

La potenza della collisione ha innescato una reazione a catena: la Mercedes è finita contro una serie di auto parcheggiate lungo la strada, danneggiando una Opel Corsa, una Fiat 500 e una Jeep, svegliando diversi residenti della zona.

A ricostruire la dinamica del sinistro sono gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi scientifici.

La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra via Carlo Porta e via Cesare Pascarella, con ripercussioni sulla mobilità locale. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza le cause dell’impatto mortale.

