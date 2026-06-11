Roma, maxi incendio in un vivaio: sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro, alta colonna di fumo visibile a distanza

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio nella zona est della Capitale, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un vivaio in via Fossato di Vico (zona Appio Tuscolano).

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi dall’area, risultando visibile anche a notevole distanza e attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, supportate da autobotti e mezzi speciali, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.

Secondo le prime informazioni, il fumo particolarmente intenso sarebbe stato provocato dalla combustione dei materiali plastici utilizzati per le coperture delle serre presenti all’interno del vivaio.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e i pompieri stanno lavorando per impedire che il rogo si propaghi ulteriormente alle strutture circostanti. Al momento non risultano persone coinvolte né feriti.

L’intervento vede impegnate diverse unità operative, tra cui squadre provenienti da più distaccamenti cittadini, con il supporto di autobotti e mezzi dedicati al contrasto degli incendi di vaste dimensioni.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Saranno i successivi sopralluoghi a chiarire l’origine dell’incendio e a valutare l’entità dei danni provocati alle strutture del vivaio.

Nel frattempo, la nube di fumo continua a essere ben visibile nel quadrante orientale della città, mentre le autorità monitorano l’evoluzione dell’emergenza.

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