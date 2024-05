Roma Metropolitane: ancora ritardi negli stipendi, lavoratori sul piede di guerra

I lavoratori di Roma Metropolitane sono nuovamente sul piede di guerra. Lo stipendio di maggio non è ancora stato erogato e la situazione di incertezza per il futuro dell’azienda non fa che aumentare la preoccupazione.

Mancano i soldi per gli stipendi:

Non è la prima volta che i dipendenti di Roma Metropolitane si trovano ad affrontare ritardi nei pagamenti. L’azienda, in liquidazione da quasi quattro anni, fatica a garantire un flusso di cassa regolare. Nonostante un recente provvedimento del Governo Meloni che dovrebbe permettere all’azienda di ricevere finanziamenti, i problemi persistono.

Le promesse non mantenute:

I sindacati Fit Cisl, Filt Cgil e Uil Trasporti denunciano l’inadempienza delle promesse fatte dall’azienda e dal Comune di Roma. “Non è stata attivata alcuna convenzione che ci permetta di ricevere finanziamenti, nello specifico per la realizzazione della linea C” – spiega Vincenzo Cervolo della Fit Cisl – “e questo fa sì che restino i problemi nei flussi di cassa”.

Lavoratori demotivati e preoccupati:

I ritardi negli stipendi, uniti all’incertezza sul futuro di Roma Metropolitane, stanno creando malumore e preoccupazione tra i lavoratori. “È motivo di grave preoccupazione e influisce negativamente sui lavoratori e sulle loro famiglie” – si legge in una nota congiunta dei sindacati. “La situazione attuale non offre garanzie sufficienti per la tutela del diritto alla retribuzione”.

Cosa chiedono i sindacati

I sindacati chiedono l’immediata attivazione della convenzione tra Roma Metropolitane e la commissaria Maria Lucia Conti, la realizzazione delle promesse di risanamento aziendale, la stabilizzazione del flusso di cassa e la revoca degli aumenti dirigenziali concessi di recente.

Protesta in vista:

Se le richieste dei sindacati non saranno ascoltate, i lavoratori di Roma Metropolitane sono pronti a mobilitarsi. È già stata annunciata una protesta sotto le finestre del sindaco Roberto Gualtieri.

Un appello alle istituzioni:

I sindacati fanno un appello alle istituzioni affinché intervengano per risolvere la critica situazione di Roma Metropolitane e tutelare i diritti dei lavoratori. Il rischio di un nuovo sciopero del trasporto pubblico a Roma è alto.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati