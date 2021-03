Roma ricorda Nino Manfredi a 100 anni dalla nascita

Ieri, 22 marzo 2021, nella sala dell’Esedra dei Musei Capitolini la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto omaggio della Lupa capitolina a Roberta e Luca Manfredi, figli dell’artista, in rappresentanza della famiglia Manfredi.

Durante lo streaming, Luca e Roberta Manfredi con la Sindaca Raggi, l’Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale Lorenza Fruci, l’amministratore delegato di Rai Com Angelo Teodoli, il Direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, il Direttore di Rai Doc Duilio Gianmaria, il Direttore di Rai Libri Patrizia Cardelli e il Direttore della Comunicazione Rapporti Istituzionali Rai Com Fabrizio Casinelli, hanno ricordato Nino Manfredi anche attraverso il nuovo documentario e il nuovo libro, entrambi opera di Luca Manfredi.

Il documentario – prodotto da Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, con il patrocinio di Roma Capitale, del Comune di Minturno – andrà in onda questa sera, 22 marzo, in prima serata su RAI 2. Il volume “Un friccico ner core” è scritto da Luca Manfredi ed edito da Rai Libri.

Per la Sindaca di Roma Virginia Raggi: “Nel giorno del suo compleanno ricordiamo un artista unico. Lo facciamo con la sua famiglia e – attraverso lo streaming – con i cittadini, i romani che amavano e amano Nino Manfredi. Sono orgogliosa di aver omaggiato a nome della città la sua memoria donando alla figlia Roberta e al figlio Luca la Lupa capitolina. Il cinema è linguaggio universale nel quale Manfredi eccelleva per talento naturale e duro studio, fino a diventarne simbolo nel nostro Paese e nei cuori di tutti noi“.