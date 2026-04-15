Roma, sport e storia al Parco della Resistenza: al via il nuovo “Gym Center” all’aperto

Al via un nuovo intervento di riqualificazione del verde urbano nella Capitale. È stato aperto il cantiere per la realizzazione di una nuova area fitness all’interno del Parco della Resistenza, nel Municipio I, un progetto che si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione delle aree verdi cittadine.

A darne notizia è l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, che ha sottolineato come l’intervento rappresenti un ulteriore tassello di una strategia già avviata su scala cittadina.

Secondo quanto riferito, sono attualmente 56 le aree fitness e 124 le aree ludiche realizzate ex novo o riqualificate nei diversi Municipi della Capitale, grazie a un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Nel caso specifico del Parco della Resistenza, i lavori rientrano in un appalto di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni, finanziato con circa 2,3 milioni di euro e destinato alla creazione di 24 nuove aree tra spazi gioco e attrezzature per l’attività fisica all’aperto in tutta la città.

Il progetto prevede l’installazione di otto attrezzi fitness, tra cui una postazione per lo spinning, una panca per esercizi e una doppia sbarra, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di utilizzo del parco da parte di residenti e famiglie.

L’intervento non si limita però alla sola area sportiva. È infatti previsto anche un pacchetto di opere complementari, tra cui la realizzazione di una nuova staccionata in legno a servizio dell’area ludica già esistente, nell’ottica di una complessiva riqualificazione degli spazi.

Parallelamente, il progetto si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del parco che coinvolge anche altre iniziative.

Tra queste, figura l’intervento proposto da Poste Italiane, per il quale si è conclusa la Conferenza dei servizi e si è ora nella fase di definizione della sponsorizzazione.

Il piano prevede la realizzazione di una cancellata attorno all’edificio storico progettato tra il 1933 e il 1935 dagli architetti Adalberto Libera e Mario De Renzi.

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