Inaugurata la riapertura del Parco Schuster: uno spazio senza barriere ai piedi della Basilica di San Paolo

Una mattinata di festa e partecipazione ha accompagnato la riapertura del parco Schuster, ai piedi della Basilica di San Paolo fuori le Mura, restituito alla città dopo un articolato intervento di riqualificazione.

A presentare il progetto è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’opera, inserita tra gli interventi legati al Giubileo.

L’intervento ha trasformato l’area verde in uno spazio multifunzionale, capace di coniugare valorizzazione monumentale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Al centro del progetto, sviluppato in collaborazione con l’associazione Tetrabondi su impulso del Municipio VIII, c’è infatti una nuova area ludica pensata per essere accessibile a tutti i bambini, con particolare attenzione a quelli con disabilità.

“Un modello di città inclusiva”, ha spiegato il sindaco, evidenziando come l’ascolto delle associazioni abbia permesso di progettare uno spazio capace di rispondere ai bisogni specifici, trasformandoli in soluzioni universali.

Giochi, sport e didattica all’aperto

Il nuovo parco offre un’ampia gamma di attività. L’area giochi include percorsi didattici con installazioni musicali, tavoli in legno e superfici in gomma colata per garantire sicurezza e accessibilità.

Accanto a queste, sono stati installati giochi rotanti e a molla, due tavoli da ping pong e una pump-track dedicata alle attività su ruote.

Non manca uno spazio per il benessere fisico, con attrezzature fitness come cyclette e postazioni pensate anche per la terza età, in un’ottica di utilizzo intergenerazionale del parco.

Verde e servizi rinnovati

La riqualificazione ha interessato anche l’aspetto ambientale. Tutte le alberature sono state sottoposte a interventi di manutenzione: gli esemplari a rischio sono stati rimossi e sostituiti con nuove piantumazioni, tra cui pini, gledizie e cedri atlantici.

Lungo via Ostiense, le nuove alberature risultano già attecchite, mentre ulteriori sostituzioni sono previste nei prossimi mesi.

Rinnovati anche i servizi, con il rifacimento completo dei bagni pubblici, mentre già nei mesi scorsi era stato inaugurato un punto informativo turistico dedicato all’area di San Paolo.

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