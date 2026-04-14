Parco Andrea Campagna, rinasce l’area giochi: un nuovo polo inclusivo per il Municipio IV

Il Parco Andrea Campagna si rifà il look e diventa un modello di inclusività e sport nel cuore del Municipio IV.

Sono terminati i lavori per la nuova area ludica, uno spazio di 200 metri quadrati interamente dedicato ai bambini, progettato per garantire divertimento e sicurezza.

L’intervento non è isolato, ma completa un percorso di riqualificazione che ha trasformato l’area verde in un punto di riferimento per il benessere di tutte le fasce d’età.

La nuova area giochi: colori, sicurezza e inclusività

Il cuore del progetto è la nuova zona ludica, dove spicca una colorata pavimentazione antitrauma in gomma. L’area è stata attrezzata con giochi moderni e pensati per tutti:

Strutture principali: Un grande castello con torre e scivolo, un’altalena e uno scivolo più piccolo per i più piccini.

Inclusività: Un’altalena a tre posti con seggiolino inclusivo a nido, accessibile anche ai bambini con disabilità.

Divertimento a molla: Due giochi a forma di macchina e scooter e un dondolo.

Comfort per le famiglie: Sono state installate quattro nuove panchine in legno per i genitori e i nonni.

Sport e Fitness: un’offerta completa

La riqualificazione del Parco Andrea Campagna era iniziata già nel 2024 con il potenziamento dell’area sportiva. Oggi il parco offre:

Playground Polivalente: Un campo completamente rinnovato per il basket e il calcio, dotato di una nuova recinzione.

Area Fitness: Una zona dedicata all’allenamento all’aperto con struttura per calisthenics, cyclette, ellittica e panca inclinata, tutto su pavimentazione di sicurezza.

La voce delle istituzioni

«Restituiamo alle famiglie un’area ludica accogliente e sicura, che si aggiunge alle molte già completate nel quarto municipio», dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. «Un lavoro su tutta la città che finora ha visto la riqualificazione di oltre 120 aree ludiche e più di 40 aree fitness».

Cittadinanza attiva e Patti di Collaborazione

Un aspetto fondamentale della rinascita del parco è il coinvolgimento diretto dei residenti. Il Parco Andrea Campagna è infatti oggetto di un Patto di Collaborazione tra l’Amministrazione e la cittadinanza attiva.

Uno strumento che, come sottolineato dall’Assessora Alfonsi, rafforza il legame tra i cittadini e i beni comuni, valorizzando la cura e la promozione del territorio da parte di chi lo vive quotidianamente.

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