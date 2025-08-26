Roma, tragedia sui binari: uomo investito e ucciso da un treno

Un’alba segnata dal dramma, quella di oggi a Roma. Poco dopo le 7, nei pressi della stazione Ostiense, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito. Una tragedia improvvisa che ha paralizzato per oltre un’ora la circolazione ferroviaria, con pesanti ripercussioni su migliaia di pendolari.

L’allarme è scattato intorno alle 7:20. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, la Polizia ferroviaria e la Scientifica, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile: per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’area è stata subito isolata per consentire i rilievi e ricostruire l’accaduto, mentre il magistrato di turno è stato avvisato per le indagini di competenza.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto compreso tra Roma Trastevere e Roma Ostiense, con lo stop immediato dei convogli diretti verso Fiumicino, Viterbo e Pisa.

Solo alle 8:45 Rfi ha annunciato la riapertura dei binari, ma i treni hanno ripreso a viaggiare con ritardi che hanno raggiunto le due ore, insieme a cancellazioni e variazioni di percorso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.