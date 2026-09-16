Roma, una sigaretta e poi il coltello: 23enne ferito al collo e aggressore in fuga

Un pretesto futile, una scintilla che trasforma il centro urbano in teatro di gratuita ferocia. È la sequenza drammatica consumatasi attorno alle venti di lunedì 14 settembre lungo l’asfalto di via Filippo Lanciani, all’angolo con via Giulio de Petra, in zona Nomentano.

Ad avere la peggio un giovane sudamericano di 23 anni, soccorso in pozze di sangue e trasferito al pronto soccorso dopo essersi preso una coltellata nella zona cervicale.

Dalla provocazione all’affondo: la dinamica dei fatti

Sulla scorta dei rilievi scientifici e dei resoconti raccolti sul campo dagli inquirenti della Polizia di Stato — piombati sul posto a seguito dei molteplici sos inoltrati al NUE 112 da passanti e residenti —, la vicenda si è svolta in manciate di secondi:

La pretesa ed il raptus: Uno sconosciuto si è parato di fronte al ventitreenne pretendendo la consegna di una sigaretta.

Di fronte al netto e spontaneo diniego della vittima, l’uomo ha perso qualsiasi controllo, ha estratto una lama dalla tasca ed ha aggredito il ragazzo.

La reazione e la fuga: Nel tentativo disperato di fare da scudo e difendersi dalla lama, il ventitreenne ha raccolto un pezzo di vetro trovato per terra provando a respingere l’aggressore, venendo tuttavia raggiunto dal fendente diretto alla gola.

A colpo messo a segno, il feritore si è dato ad una precipitosa fuga a piedi scomparendo nel buio del reticolo viario adiacente.

Le indagini del Commissariato San Basilio

I poliziotti del Commissariato San Basilio hanno delimitato la scena del crimine per procedere con i campionamenti scientifici, trovando estese macchie di sangue sul marciapiede, mentre l’arma impiegata per l’aggressione risulta ancora dispersa.

Il giovane ferito è stato preso in carico dai sanitari dell’Ares 118 e condotto al presidio ospedaliero San Giovanni Addolorata: fortunatamente il colpo non ha reciso vasi sanguigni vitali ed i medici hanno stilato una prognosi di dieci giorni per le lesioni riportate.

Gli agenti stano scandagliando i sistemi di videosorveglianza dell’area per ricostruire l’itinerario di fuga dell’accoltellatore ed assicurarlo alla giustizia.

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