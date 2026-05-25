Roma, venerdì 29 maggio scatta lo sciopero generale di 24h. Bus, metro e treni a rischio

Si preannuncia un venerdì nero e ad altissima tensione sul fronte della mobilità per pendolari, studenti e lavoratori della Capitale e dell’intera regione.

Per la giornata di venerdì 29 maggio è stato proclamato un nuovo sciopero generale nazionale della durata di 24 ore che metterà a dura prova il sistema dei trasporti pubblici di Roma e del Lazio, minacciando di paralizzare la rete metropolitana, le linee di superficie e i collegamenti ferroviari locali e nazionali.

L’astensione dal lavoro è stata indetta congiuntamente dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi.

L’agitazione si preannuncia massiccia poiché colpirà in modo trasversale tutti i principali player del trasporto locale: dall’azienda municipalizzata capitolina Atac alla compagnia regionale Cotral, fino ai consorzi privati che gestiscono le linee periferiche in subaffidamento e il servizio a chiamata ClicBus. Ferme anche le corse operate dalle società Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr.

Le fasce di garanzia e gli orari dei distacchi

Come previsto dalle normative vigenti, il servizio sarà tutelato esclusivamente durante i picchi di spostamento pendolare del mattino e del tardo pomeriggio.

Il trasporto urbano ed extraurbano (autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie ex concesse) sarà regolare dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:30, e successivamente nella finestra compresa tra le 17:00 e le 20:00.

I blocchi e le riduzioni più drastiche delle corse si concentreranno quindi nelle due grandi fasce di protesta: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino al termine del servizio notturno.

Stop ai Bike Box e caos treni

I disagi per l’utenza non si limiteranno alla riduzione dei mezzi in circolazione. L’Atac ha infatti avvertito che nelle stazioni della metropolitana che rimarranno eventualmente aperte grazie a personale non aderente allo sciopero, potrebbero comunque essere disattivati gli impianti di traslazione: scale mobili, ascensori e montascale potrebbero fermarsi, e le biglietterie fisiche restare chiuse.

Resteranno invece regolarmente accessibili e fruibili i parcheggi di scambio dislocati presso i nodi di interscambio della rete.

Nessun blocco è previsto per i canali digitali di pagamento, che consentiranno l’acquisto di titoli di viaggio online o la convalida direttamente ai tornelli tramite carte di credito ed elettroniche.

Forti limitazioni interesseranno invece i ciclisti urbani: i bike box presenti nelle stazioni della metro rimarranno del tutto inutilizzabili per il deposito o il ritiro delle biciclette per l’intera durata dello sciopero, con l’unica eccezione rappresentata dallo snodo di Ionio.

Al quadro già complesso del trasporto locale si aggiunge la protesta del comparto ferroviario.

I lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane incroceranno le braccia in anticipo: lo stop scatterà alle ore 21:00 di giovedì 28 maggio per concludersi alle 21:00 di venerdì 29 maggio, mettendo a forte rischio la regolarità sia dei convogli regionali del Lazio sia dei treni ad alta velocità e a lunga percorrenza.

Le motivazioni della protesta transnazionale

Alla base dello sciopero generale indetto dai sindacati di base vi è una piattaforma rivendicativa molto ampia che unisce critiche di natura macroeconomica a tutele sociali.

I lavoratori contestano apertamente l’incremento delle spese militari e le linee programmatiche di politica economica tracciate dall’Unione Europea e dalla Nato, sollecitando un immediato rifinanziamento dei servizi pubblici essenziali a partire dai trasporti, dalla sanità e dalla scuola.

Tra le richieste figurano misure incisive per il contrasto al precarietà lavorativa, un adeguamento salariale generalizzato con l’introduzione di un salario minimo garantito fissato a 12 euro all’ora, maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e interventi strutturali sul diritto alla casa.

Il documento sindacale si scaglia inoltre contro i recenti decreti sicurezza, esige una nuova regolamentazione sulla rappresentanza sindacale e inserisce una forte presa di posizione internazionale con la condanna del conflitto bellico in corso nella striscia di Gaza.

Le aziende di trasporto invitano i cittadini a monitorare i canali telematici ufficiali di Atac Roma, Roma Mobilità e Cotral per aggiornamenti in tempo reale.

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