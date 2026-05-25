Categorie: Manifestazioni e agitazioni Mobilità e Traffico In evidenza
Municipi:

Roma, venerdì 29 maggio scatta lo sciopero generale di 24h. Bus, metro e treni a rischio

Mappa dei disagi, fasce di garanzia e i dettagli sullo stop ai servizi nelle stazioni

Redazione - 25 Maggio 2026

Si preannuncia un venerdì nero e ad altissima tensione sul fronte della mobilità per pendolari, studenti e lavoratori della Capitale e dell’intera regione.

Per la giornata di venerdì 29 maggio è stato proclamato un nuovo sciopero generale nazionale della durata di 24 ore che metterà a dura prova il sistema dei trasporti pubblici di Roma e del Lazio, minacciando di paralizzare la rete metropolitana, le linee di superficie e i collegamenti ferroviari locali e nazionali.

L’astensione dal lavoro è stata indetta congiuntamente dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Adl, Cobas e Usi.

L’agitazione si preannuncia massiccia poiché colpirà in modo trasversale tutti i principali player del trasporto locale: dall’azienda municipalizzata capitolina Atac alla compagnia regionale Cotral, fino ai consorzi privati che gestiscono le linee periferiche in subaffidamento e il servizio a chiamata ClicBus. Ferme anche le corse operate dalle società Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr.

Le fasce di garanzia e gli orari dei distacchi

Come previsto dalle normative vigenti, il servizio sarà tutelato esclusivamente durante i picchi di spostamento pendolare del mattino e del tardo pomeriggio.

Il trasporto urbano ed extraurbano (autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie ex concesse) sarà regolare dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:30, e successivamente nella finestra compresa tra le 17:00 e le 20:00.

I blocchi e le riduzioni più drastiche delle corse si concentreranno quindi nelle due grandi fasce di protesta: dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino al termine del servizio notturno.

Stop ai Bike Box e caos treni

I disagi per l’utenza non si limiteranno alla riduzione dei mezzi in circolazione. L’Atac ha infatti avvertito che nelle stazioni della metropolitana che rimarranno eventualmente aperte grazie a personale non aderente allo sciopero, potrebbero comunque essere disattivati gli impianti di traslazione: scale mobili, ascensori e montascale potrebbero fermarsi, e le biglietterie fisiche restare chiuse.

Resteranno invece regolarmente accessibili e fruibili i parcheggi di scambio dislocati presso i nodi di interscambio della rete.

Nessun blocco è previsto per i canali digitali di pagamento, che consentiranno l’acquisto di titoli di viaggio online o la convalida direttamente ai tornelli tramite carte di credito ed elettroniche.

Forti limitazioni interesseranno invece i ciclisti urbani: i bike box presenti nelle stazioni della metro rimarranno del tutto inutilizzabili per il deposito o il ritiro delle biciclette per l’intera durata dello sciopero, con l’unica eccezione rappresentata dallo snodo di Ionio.

Al quadro già complesso del trasporto locale si aggiunge la protesta del comparto ferroviario.

I lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane incroceranno le braccia in anticipo: lo stop scatterà alle ore 21:00 di giovedì 28 maggio per concludersi alle 21:00 di venerdì 29 maggio, mettendo a forte rischio la regolarità sia dei convogli regionali del Lazio sia dei treni ad alta velocità e a lunga percorrenza.

Le motivazioni della protesta transnazionale

Alla base dello sciopero generale indetto dai sindacati di base vi è una piattaforma rivendicativa molto ampia che unisce critiche di natura macroeconomica a tutele sociali.

I lavoratori contestano apertamente l’incremento delle spese militari e le linee programmatiche di politica economica tracciate dall’Unione Europea e dalla Nato, sollecitando un immediato rifinanziamento dei servizi pubblici essenziali a partire dai trasporti, dalla sanità e dalla scuola.

Tra le richieste figurano misure incisive per il contrasto al precarietà lavorativa, un adeguamento salariale generalizzato con l’introduzione di un salario minimo garantito fissato a 12 euro all’ora, maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e interventi strutturali sul diritto alla casa.

Il documento sindacale si scaglia inoltre contro i recenti decreti sicurezza, esige una nuova regolamentazione sulla rappresentanza sindacale e inserisce una forte presa di posizione internazionale con la condanna del conflitto bellico in corso nella striscia di Gaza.

Le aziende di trasporto invitano i cittadini a monitorare i canali telematici ufficiali di Atac Roma, Roma Mobilità e Cotral per aggiornamenti in tempo reale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati