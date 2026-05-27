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Roma, violento scontro tra moto e auto in via Ettore Rolli: morto un centauro

Coinvolte una Ktm 690 e una Toyota Yaris. Inutili i soccorsi del 118. Rilievi affidati alla Polizia Locale

Redazione - 27 Maggio 2026

Un pomeriggio di sangue sulle strade della Capitale. Un drammatico incidente stradale si è consumato nel quadrante compreso tra la stazione di Trastevere e Porta Portese, intorno alle ore 14:00, costando la vita a un motociclista.

Lo schianto, che ha visto coinvolti una motocicletta di grossa cilindrata e un’utilitaria, si è rivelato fatale per il centauro, deceduto quasi sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Il sinistro si è verificato lungo via Ettore Rolli, in corrispondenza dell’intersezione con via Panfilo Castaldi.

Secondo le prime informazioni raccolte, a collidere — per cause che sono tuttora oggetto di indagine — sono state una moto Ktm 690 Enduro e una Toyota Yaris.

L’urto tra i due mezzi è stato estremamente violento, disarcionando l’uomo alla guida delle due ruote e scaraventandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Il drammatico intervento del 118 e i rilievi della Polizia Locale

La richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 è scattata immediatamente da parte dei numerosi passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione e le manovre di primo soccorso praticate dall’equipe medica, per il conducente della Ktm non c’è stata alcuna possibilità di salvezza: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

immagine di repertorio

Strade chiuse e indagini sulla dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente gli agenti del Gruppo XII Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

I caschi bianchi hanno provveduto a isolare l’area interessata dal sinistro, chiudendo temporaneamente il transito veicolare nel tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso prima e i rilievi planimetrici poi.

I rilievi tecnici serviranno a ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto, stabilire le traiettorie seguite dai due conducenti e accertare la velocità di marcia dei mezzi, oltre a vagliare le singole responsabilità.

Come da prassi in questi scenari, i veicoli verranno sottoposti a sequestro amministrativo e i conducenti coinvolti saranno trasferiti nelle strutture sanitarie per i test tossicologici e alcolemici di rito.

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