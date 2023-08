Rossosperanza di Annarita Zambrano a piazza Vittorio

Dopo il passaggio al 76° Festival di Locarno, Rossosperanza, il secondo lungometraggio di Annarita Zambrano, sarà presentato in anteprima nazionale a Roma, presso l’arena Cinevillage di Piazza Vittorio lunedì 21 agosto alle ore 21:00. In tale ambito sarà presente la regista e il cast composto da Margherita Morellini, Andrea Sartoretti, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Daniela Marra e Luca Varone. L’incontro introduttivo al film con gli artisti sarà coordinato dalla giornalista Claudia Catalli. Il film uscirà poi il 24 agosto in tutte le sale italiane, distribuito da FANDANGO.

Zena, Marzia Alfonso e Adriano, figli reietti di gente perbene si incontrano nella costosa Villa Bianca dove le loro famiglie li hanno spediti per farli diventare ‘normali’. È il 1990. l’Italia che conta balla ancora. Ma una tigre, scappata da chissà dove, si aggira libera e affamata. C’è chi balla, chi ama, chi guarda. E c’è chi uccide.

La violenza era come un cancro nelle nostre viscere privilegiate, si nutriva del potere dei nostri padri divorando la nazione. – racconta la regista Annarita Zambrano – Ora tutto sembra più comico che tragico. Rossosperanza è nera come le nostre anime e rossa come il sangue che ha lavato i nostri peccati.”

Rossosperanza è una commedia nera interpretata da Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Luca Varone, Elia Nuzzo, e con Andrea Sartoretti, Daniela Marra, Antonio Zavatteri, con la partecipazione di Rolando Ravello, ed è una produzione Mad Entertainment con Rai Cinema in associazione con Minerva Pictures – in coproduzione con la francese Ts Productions, prodotto da Maria Carolina Terzi, Lorenza, Carlo e Luciano Stella per Mad Entertainment e da Santo Versace, Gianluca Curti per Minerva Pictures –con il contributo di Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, co-prodotto da Miléna Poylo& Gilles Sacuto, Alice Bloch per TS Productions con il contributo di Fondo di cosviluppo e coproduzione Italia – Francia con il sostegno di POR FESR LAZIO 2014-2020.

Annarita Zambrano, nata a Roma, vive a Parigi, ha realizzato numerosi cortometraggi selezionati alla Berlinale, al Festival di Cannes e alla Mostra di Venezia. Nel 2013 ha diretto per Rai e Ciné+ L’anima del Gattopardo, che legge in chiave politica il capolavoro di Luchino Visconti. Il suo primo lungometraggio, l’apprezzato Dopo la guerra, è stato presentato a Cannes a Un Certain Regard nel 2018.

Trailer del film: