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Ruba due birre e devasta il locale a pugni e sgabellate: 45enne arrestato tra minacce e danneggiamenti in caserma

L'aggressione in un kebabbaro di corso Vittorio Emanuele II ai danni di un dipendente 24enne, finito in ospedale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile bloccano il malvivente, che poi scatena il caos anche negli uffici dell'Arma

Federica Esposito - 28 Luglio 2026

Notte di follia e violenza nel cuore della Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno tratto in arresto un cittadino algerino di 45 anni, senza fissa dimora e con diversi precedenti alle spalle, considerato gravemente indiziato dei reati di rapina impropria, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’episodio si è consumato intorno alle 02:10 della scorsa notte lungo corso Vittorio Emanuele II, una delle arterie principali del centro storico capitolino.

La rapina nel locale e l’aggressione al dipendente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne si è introdotto all’interno di un’attività commerciale di vendita di pizza e kebab. Dopo essersi appropriato di due bottiglie di birra dagli scaffali, l’uomo ha cercato di uscire senza pagare.

Di fronte al tentativo di reazione del lavoratore presenti all’interno – un giovane cittadino egiziano di 24 anni – il malvivente ha scatenato la sua furia: ha colpito il ragazzo con ripetuti pugni al volto e gli ha scagliato contro uno sgabello in legno prima di darsi alla fuga a piedi.

L’allarme al 112 ha consentito ai Carabinieri di giungere sul posto nel giro di pochissimi minuti. I militari del Radiomobile hanno rintracciato e bloccato il rapinatore nelle immediate vicinanze del locale, recuperando le bottiglie di birra appena sottratte.

La vittima dell’aggressione è stata invece soccorsa e trasportata al vicino ospedale “Santo Spirito”, da cui è stata dimessa con 5 giorni di prognosi per le contusioni e i traumi facciali riportati.

Il caos durante il foto-segnalamento: danneggiata la caserma

La condotta aggressiva dell’uomo non si è placata neppure dopo l’innesco delle procedure di identificazione. All’interno degli uffici dell’Arma, durante le fasi del fotosegnalamento e del successivo trasferimento, il 45enne ha dato in escandescenze.

I danneggiamenti negli uffici:

L’arrestato ha rivolto pesanti minacce ai Carabinieri ed si è scagliato violentemente contro gli arredi della stanza, arrivando a danneggiare la grata in metallo di una porta di sicurezza.

Fortunatamente, la furia dell’uomo è stata contenuta e non ha causato feriti tra i militari operanti.

Al termine degli accertamenti e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il 45enne è stato scortato e recluso presso la casa circondariale di Regina Coeli.

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