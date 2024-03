Rubano camion a Valmontone e lo abbandonano in Umbria, caccia ai ladri

Hanno rubato un camioncino e sono scappati in direzione del casello autostradale. E’ accaduto nella giornata di Sabato 9 Marzo 2024 a Valmontone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valmontone che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto elementi per le ricerche. Il mezzo rubato è stato ritrovato a Fabbro (Tr) insieme agli attrezzi per l’edilizia.

In particolare il personale della sottosezione della polizia stradale di Orvieto, nella serata, su indicazione dei militari ha intercettato l’autocarro sull’asse autostradale – altezza Fabbro – con l’intera refurtiva abbandonato da due soggetti datisi alla fuga.

E’ in corso una serrata attività di indagine, di acquisizione immagini, di rilievi tecnici da parte dei carabinieri e della Polizia stradale di Orvieto per risalire all’identità degli autori che sarà coordinata dalle Procure di Velletri e Terni.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati