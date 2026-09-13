Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Rubano una pochette a Fontana di Trevi: gli agenti rintracciano la famiglia e salvano il viaggio verso l’aeroporto

I vigili rintracciano la struttura ricettiva sulla Casilina e riconsegnano i documenti di viaggio a una famiglia turca pronta a rientrare in patria

Redazione - 13 Settembre 2026

Il blitz si è consumato nell’area monumentale più affollata della Capitale, tra le foto ricordo e il mormorio continuo dei turisti accalcati davanti a Fontana di Trevi.

Sfruttando il ressa a ridosso della vasca, due giovanissime borseggiatrici si sono avvicinate a una visitatrice sfilandole con estrema destrezza una pochette dalla borsa.

Il colpo, tuttavia, non è sfuggito allo sguardo attento di una funzionaria della Polizia Locale di Roma Capitale in forza alla sezione della Procura della Repubblica, che in quel momento si trovava sul posto insieme a un collega del I Gruppo Prati.

La mossa tempestiva degli agenti ha trasformato un potenziale incubo burocratico per una famiglia straniera in una storia a lieto fine.

L’inseguimento nel labirinto del centro e il fermo

I due vigili si sono messi immediatamente sulle tracce delle due sospette, che avevano iniziato a destreggiarsi a gran carriera tra la moltitudine di passanti:

La cattura: Mantendo costantemente l’attenzione sulla ragazza con la refurtiva, gli operanti sono riusciti a bloccarla dopo pochi minuti di inseguimento a piedi tra i vicoli adiacenti.

L’identificazione: La giovane, una tredicenne di origine bosniaca, è stata condotta negli uffici per gli accertamenti di rito, denunciata per furto aggravato in concorso e successivamente affidata al padre.

Immagine di repertorio

La corsa contro il tempo fino alla Casilina

Ipotizzando il danno imminente per le vittime, l’attenzione degli agenti si è spostata subito sul contenuto della custodia recuperata, all’interno della quale erano custoditi tre passaporti appartenenti a una famiglia turca in visita a Roma.

Le indagini d’urgenza: Consapevoli che la perdita dei documenti avrebbe bloccato i turisti in Italia, gli agenti hanno avviato verifiche incrociate sulle strutture ricettive, riuscendo a risalire al B&B in zona Casilina dove la famiglia alloggiava.

La riconsegna di persona: Gli operanti si sono diretti direttamente presso la struttura ricettiva, bussando alla porta della famiglia proprio mentre i tre si preparavano per raggiungere l’aeroporto. I turisti, increduli e commossi, hanno ringraziato gli agenti abbracciandoli, prima di potersi imbarcare regolarmente sul volo di rientro.

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