Rubavano i trucchi al centro commerciale, denunciate due minorenni

I Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, con il supporto dei Carabinieri di altre Stazioni della Compagnia Roma Eur, e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area dei quartieri Cecchignola e Laurentino, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nella circostanza, due ragazze minorenni di 15 e 16 anni, entrambe studentesse, sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, alla Procura della Repubblica per i Minorenni, poiché sorprese subito dopo aver asportato da un centro commerciale di via Laurentina prodotti di cosmetica.

Nel corso delle intense attività anti droga, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente due cittadini in quanto trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, poiché assuntori di sostanze stupefacenti.

L’azione di controllo, ha permesso ai Carabinieri di eseguire diversi posti di controllo, identificare 100 persone, tra cui 15 già sottoposte a misure restrittive, effettuate verifiche su 40 veicoli, e ispezionati quattro esercizi pubblici.

