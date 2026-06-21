Sabato sera d’isolamento a Roma Est: rete telefonica in tilt per decine di migliaia di famiglie

Un sabato sera d’altri tempi, ma nel senso più frustrante del termine, quello vissuto da migliaia di famiglie nella periferia est di Roma.

Per quasi tutta la serata di ieri, sabato 20 giugno 2026, un esteso e simultaneo disservizio alle reti telefoniche e internet, unito a improvvisi blackout elettrici, ha letteralmente tagliato fuori dal mondo un intero quadrante della Capitale, da Villa Gordiani a Morena, lasciando i cittadini nell’impossibilità di comunicare proprio nelle ore di punta del fine settimana.

Smartphone ko e app di messaggistica bloccate

Le prime avvisaglie del collasso tecnologico hanno iniziato a moltiplicarsi nel tardo pomeriggio.

Improvvisamente, la navigazione sui dati mobili si è azzerata: impossibile aggiornare le piattaforme social, consultare le mappe o inviare messaggi su WhatsApp.

La connessione ha assunto un andamento fortemente intermittente, tornando disponibile per pochissimi istanti prima di sparire nuovamente, impedendo qualsiasi tipo di utilizzo stabile.

In una società e in una movida ormai totalmente dipendenti dal digitale per pagamenti, prenotazioni e comunicazioni, il blackout ha generato disagi a catena sia tra i residenti rimasti a casa sia nei locali commerciali della zona.

L’ombra di un guasto generale: nel mirino Tim, Vodafone e Iliad

Il tam tam per mappare l’estensione del problema è avvenuto alla vecchia maniera: attraverso le tradizionali chiamate vocali e il passaparola tra vicini di casa.

I centralini dei principali operatori telefonici del Paese – da Tim a Vodafone fino a Iliad – sono stati letteralmente presi d’assalto da utenti infuriati a caccia di risposte.

Il fatto che il disservizio abbia colpito contemporaneamente clienti di compagnie diverse ha sin da subito alimentato il sospetto di un guasto strutturale a qualche nodo di trasmissione principale o a un’infrastruttura condivisa.

Interi isolati al buio: il ripristino totale all’alba di domenica

A rendere la situazione ancora più critica in alcune precise aree del quadrante orientale è stata la concomitante interruzione dell’energia elettrica. I blackout temporanei hanno lasciato interi condomini al buio, privando le famiglie – nello stesso momento – della luce e della connettività mobile e Wi-Fi.

La situazione di incertezza si è protratta per diverse ore. Soltanto nella tarda serata i primi collegamenti internet hanno iniziato a mostrare timidi segni di ripresa, mentre il definitivo e completo ripristino della corrente e delle linee telefoniche è avvenuto solo nelle prime ore di oggi, domenica 21 giugno.

Al momento, nessuna delle compagnie coinvolte o dei distributori di energia ha reso note le cause ufficiali del doppio disservizio.

Resta però il forte malcontento della cittadinanza e una certezza tangibile: in una metropoli che spinge sempre più verso la digitalizzazione assoluta, sono bastate poche ore di isolamento forzato per mostrare la fragilità delle infrastrutture e ricordare quanto la Rete sia ormai un servizio pubblico essenziale alla stregua dell’acqua e del gas.

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