“Salotto per donne usate” al teatro San Giustino con I Disobbedienti di Tespi

Dopo due anni di pandemia, I Disobbedienti di Tespi tornano in scena con la commedia brillante dal titolo “Salotto per donne usate”, sabato 9 aprile (ore 21) e domenica 10 aprile (ore 18) presso il teatro San Giustino, in viale Alessandrino, 144, nel V Municipio di Roma.

Per info e prenotazioni biglietti chiamare i numeri: 3334586085/3478864235

Risate assicurate!

La commedia

Un salotto, cinque donne, cinque vissuti, cinque fragilità diverse ma unite da un unico elemento la loro lucida follia.

Una scrittrice, un’artista, un’anoressica, una figlia insicura ed una madre esuberante.

Le loro storie si intersecano con quelle di altri quattro personaggi anch’essi sopra le righe: uno pseudo giardiniere, un medico ossessionato dai fiori, un professore eccentrico ed una infermiera segretamente innamorata del professore.

Susseguirsi di allegri colpi di scena, verità, finzioni, inganni ma… alla fine ognuno di loro troverà la propria dimensione? Perché no magari dopo…