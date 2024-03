Salotto Romano alla Minerva giovedì 4 aprile

Il prossimo appuntamento al Salotto Romano è per giovedì 4 aprile 2024 piazza della Minerva 42, Palazzo dei Domenicani (Pantheon).

L’ingresso è libero, come sempre: tutti sono benvenuti.

Alle 16 sarà aperto il portone di accesso al Chiostro, per iniziare alle 16,30 si comincia!

L’incontro sarà, come ormai d’abitudine, nel Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, nella Sala dei Papi concessa per la cortese disponibilità dei Padri Domenicani.

Ci sarà modo di scambiare saluti, informazioni, notizie sulle attività culturali, in particolare quelle dedicate a Roma e alla Romanità.

Tutti i presenti potranno intervenire per proporre, consigliare, pubblicizzare, esporre le loro composizioni poetiche (…con misura, non più di un paio a testa). Se qualcuno lo vorrà potrà esibirsi in musica e canto, libero di improvvisare (rischiando gli improperi degli astanti).

In questo incontro Sandro Bari proporrà un accenno alla storia della Canzone Romana.

