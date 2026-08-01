San Basilio, occupata nella notte la ex sede farmaceutica di via dei Gerani: la Polizia sgombera 60 persone

Un blitz scattato al riparo dalle tenebre, la segnalazione arrivata a notte fonda al numero d’emergenza della centrale operativa e l’intervento all’alba per ripristinare la legalità.

Non è durata che poche ore l’occupazione abusiva dell’ex complesso industriale di via dei Gerani, in zona San Basilio, edificio in passato adibito a sede di una nota azienda farmaceutica e da tempo dismesso.

All’arrivo delle prime volanti della Polizia di Stato, all’interno della struttura è stata accertata la presenza di un gruppo composto da circa 60 persone di etnia sinti.

Tra gli occupanti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, diversi nuclei familiari figuravano tra quelli già allontanati solo pochi giorni fa da un altro immobile occupato della zona, situato in via Pieve Torina.

Lo sgombero mattutino e la messa in sicurezza

La risposta della Questura di Roma è stata immediata. Nel corso della mattinata sul posto sono state inviate diverse squadre e contingenti di rinforzo per procedere alle operazioni di liberazione dell’edificio, svoltesi senza che si registrassero disordini o particolari criticità di ordine pubblico.

Dopo aver completato l’identificazione di tutti i presenti e la successiva uscita dal perimetro della struttura, gli agenti hanno provveduto a riaffidare l’intero immobile ai rappresentanti della curatrice fallimentare.

La proprietà è stata contestualmente diffidata a intraprendere da subito gli interventi necessari per la chiusura degli accessi e la messa in sicurezza dell’area, così da scongiurare il rischio di nuove incursioni abusive nel quartiere.

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