San Basilio, terrore in casa: picchia la compagna con calci e pugni, 50enne arrestato per maltrattamenti

Un’altra storia di paura tra le mura domestiche, un altro intervento provvidenziale dei Carabinieri per evitare che una lite si trasformasse in tragedia.

Teatro della vicenda è il quartiere di San Basilio, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito brutalmente la compagna.

L’irruzione e la scena del crimine

L’allarme è scattato quando le grida provenienti dall’appartamento hanno rotto il silenzio della zona.

All’arrivo dei militari, la scena era inequivocabile: la casa completamente a soqquadro, mobili spostati e oggetti infranti, segno di una colluttazione violenta.

Ad accogliere le forze dell’ordine una donna in stato di shock, che presentava evidenti segni di percosse sul volto.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per futili motivi, ma la furia dell’uomo è divampata in pochi istanti, rendendo necessario l’intervento immediato dei Carabinieri per sottrarre la vittima a ulteriori violenze.

Un incubo che durava da tempo?

Nonostante il clima di tensione e le difficoltà iniziali nel far emergere la verità, i militari sono riusciti a ricostruire i contorni della vicenda grazie a un paziente lavoro di ascolto e alle testimonianze raccolte nel vicinato.

Il sospetto degli investigatori è che non si sia trattato di un episodio isolato: gli indizi raccolti lasciano ipotizzare un vessatorio schema di violenze pregresse, mai denunciate prima d’ora.

I provvedimenti

Mentre la donna riceveva le prime cure mediche sul posto, per il cinquantenne sono scattate inevitabilmente le manette. L’uomo è stato condotto in caserma e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

