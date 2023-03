San Basilio: un mese di cultura alla Biblioteca Aldo Fabrizi

Il programma della Biblioteca Aldo Fabrizi del prossimo Aprile si preannuncia ricco di appuntamenti culturali. Si parte il 1° Aprile alle ore 17 con la presentazione del libro “Il serpente e il faraone” scritto da Marco Buticchi ed edito da Longanesi. Marco Buticchi, considerato il maestro del romanzo d’avventura italiano, sarà presente alla presentazione del libro dove dialogherà insieme a Simone De Filippis dell’associazione Humanae Vitae. Durante la presentazione Beatrice Buticchi, figlia dell’autore e bravissima scenggiatrice ed attrice, si occuperà delle letture.

L’11 Aprile alle ore 18 invece sarà il turno di Claudio Zili cantautore di San Basilio che presenterò la sua nuova raccolta di poesie “In donne veritas” ed eseguirà alcuni dei suoi brani.

Il 21 Aprile alle ore 17.30 sarà invece presentato il libro “Ventuno” scritto da Angela Iantosca e da Romano Cappelletto. Il libro, arricchito dalla prefazione di Livia Turco, sarà anche un modo per celebrare il 25 Aprile. Un libro rivolto alle scuole secondario di I e II grado, ma adatto a tutti poiché tratta delle donne che hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione italiana. Una celebrazione, ma anche un monito per ricordare quanta strada ci sia ancora da fare ogni giorno per attuare i principi e le battaglie di ieri.

Il programma culturale non si dimentica certo dei più piccoli. Mercoledì 5,12,19 e 26 Aprile alle ore 17 si terranno letture ad alta voce e laboratori creativi a cura delle operatrici del servizio civile al fine di infondere l’amore per la lettura. Per chi invece volesse scoprire la scienza divertendosi la biblioteca propone i seguitissimi laboratori di scienza divertente. Il 1° Aprile alle ore 10 il tema sarà Ragazze con i numeri: lettura con esperimenti, il 5 Aprile alle ore 17 il laboratorio sarà la biodiversità, il 12 aprile alle ore 17 il laboratorio di Coding su l’attrito e per finire il 15 Aprile alle ore 10 Lo show “A scuola di Magia?!” porterà i ragazzi nel magico mondo della chimica.

Un programma ricchissimo di appuntamenti per ogni età che porterà libri, autori e spettacoli in grado di soddisfare un enorme numero di persone ed amanti della cultura.