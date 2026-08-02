San Basilio, Val Melaina e Tor Sapienza nel mirino dei Carabinieri: smantellati quattro presunti punti dello spaccio

Un’offensiva a tutto campo coordinata dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro ha portato allo smantellamento di diversi snodi del traffico di stupefacenti nel quadrante nord-est della Capitale.

L’operazione, articolata su più interventi mirati nelle aree a maggior rischio criminale, ha condotto all’arresto in flagranza di quattro persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il fortino dell’hashish in via San Benedetto del Tronto: 2,8 kg sigillati in casa

L’operazione di maggior rilievo è scattata in via San Benedetto del Tronto, nel cuore del quartiere San Basilio. A seguito di un’attività d’osservazione, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 29enne romano.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti ben 29 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,85 chilogrammi, pronti per essere distribuiti sulla piazza di spaccio di zona, oltre a 830 euro in contanti ritenuti provento del traffico illecito.

Nella stessa strada, poco prima, le pattuglie dell’Arma avevano sbarrato la strada a un 50enne romano, sorpreso in flagranza subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente tra via Luigi Gigliotti e via San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina e 160 euro.

Droga in auto e laboratorio itinerante a Val Melaina

I controlli si sono poi spostati lungo le principali arterie stradali del distretto. In via Val Melaina, i Carabinieri hanno fermato per un controllo di routine un’autovettura condotta da un 47enne romano.

L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i militari a eseguire una perquisizione veicolare approfondita, che ha permesso di recuperare:

Cocaina: 7,35 grammi già suddivisi.

Sostanza da taglio: 47,5 grammi di mannite, utilizzata per aumentare il volume e le dosi di polvere bianca da immettere sul mercato.

Contanti: ben 2.800 euro in banconote di vario taglio custoditi all’interno del veicolo.

Crack e hashish a Tor Sapienza

L’ultimo blitz del dispositivo straordinario è stato effettuato in viale Giorgio Morandi, nella periferia est.

I Carabinieri hanno bloccato un 29enne di origini romene trovato in possesso di un kit di stupefacenti differenziato: 7,5 grammi di hashish, 1,43 grammi di crack (la micidiale sostanza ottenuta dalla lavorazione della cocaina) e 230 euro in contanti.

Tutti e quattro gli arrestati sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie per la convalida delle misure pre-cautelari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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