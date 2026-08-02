Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: | Quartiere: , ,

San Basilio, Val Melaina e Tor Sapienza nel mirino dei Carabinieri: smantellati quattro presunti punti dello spaccio

Un ventinovenne sorpreso in casa con 29 panetti di fumo; fermato in auto un quarantasettenne con migliaia di euro in contanti e sostanza da taglio

Redazione - 2 Agosto 2026

Un’offensiva a tutto campo coordinata dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro ha portato allo smantellamento di diversi snodi del traffico di stupefacenti nel quadrante nord-est della Capitale.

L’operazione, articolata su più interventi mirati nelle aree a maggior rischio criminale, ha condotto all’arresto in flagranza di quattro persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il fortino dell’hashish in via San Benedetto del Tronto: 2,8 kg sigillati in casa

L’operazione di maggior rilievo è scattata in via San Benedetto del Tronto, nel cuore del quartiere San Basilio. A seguito di un’attività d’osservazione, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 29enne romano.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti ben 29 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,85 chilogrammi, pronti per essere distribuiti sulla piazza di spaccio di zona, oltre a 830 euro in contanti ritenuti provento del traffico illecito.

Nella stessa strada, poco prima, le pattuglie dell’Arma avevano sbarrato la strada a un 50enne romano, sorpreso in flagranza subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente tra via Luigi Gigliotti e via San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina e 160 euro.

Droga in auto e laboratorio itinerante a Val Melaina

I controlli si sono poi spostati lungo le principali arterie stradali del distretto. In via Val Melaina, i Carabinieri hanno fermato per un controllo di routine un’autovettura condotta da un 47enne romano.

L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i militari a eseguire una perquisizione veicolare approfondita, che ha permesso di recuperare:

Cocaina: 7,35 grammi già suddivisi.

Sostanza da taglio: 47,5 grammi di mannite, utilizzata per aumentare il volume e le dosi di polvere bianca da immettere sul mercato.

Contanti: ben 2.800 euro in banconote di vario taglio custoditi all’interno del veicolo.

Crack e hashish a Tor Sapienza

L’ultimo blitz del dispositivo straordinario è stato effettuato in viale Giorgio Morandi, nella periferia est.

I Carabinieri hanno bloccato un 29enne di origini romene trovato in possesso di un kit di stupefacenti differenziato: 7,5 grammi di hashish, 1,43 grammi di crack (la micidiale sostanza ottenuta dalla lavorazione della cocaina) e 230 euro in contanti.

Tutti e quattro gli arrestati sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie per la convalida delle misure pre-cautelari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati