San Basilio, Val Melaina e Tor Sapienza nel mirino dei Carabinieri: smantellati quattro presunti punti dello spaccio
Un ventinovenne sorpreso in casa con 29 panetti di fumo; fermato in auto un quarantasettenne con migliaia di euro in contanti e sostanza da taglio
Un’offensiva a tutto campo coordinata dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro ha portato allo smantellamento di diversi snodi del traffico di stupefacenti nel quadrante nord-est della Capitale.
L’operazione, articolata su più interventi mirati nelle aree a maggior rischio criminale, ha condotto all’arresto in flagranza di quattro persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.
Il fortino dell’hashish in via San Benedetto del Tronto: 2,8 kg sigillati in casa
L’operazione di maggior rilievo è scattata in via San Benedetto del Tronto, nel cuore del quartiere San Basilio. A seguito di un’attività d’osservazione, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 29enne romano.
La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti ben 29 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2,85 chilogrammi, pronti per essere distribuiti sulla piazza di spaccio di zona, oltre a 830 euro in contanti ritenuti provento del traffico illecito.
Nella stessa strada, poco prima, le pattuglie dell’Arma avevano sbarrato la strada a un 50enne romano, sorpreso in flagranza subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente tra via Luigi Gigliotti e via San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina e 160 euro.
Droga in auto e laboratorio itinerante a Val Melaina
I controlli si sono poi spostati lungo le principali arterie stradali del distretto. In via Val Melaina, i Carabinieri hanno fermato per un controllo di routine un’autovettura condotta da un 47enne romano.
L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha indotto i militari a eseguire una perquisizione veicolare approfondita, che ha permesso di recuperare:
Cocaina: 7,35 grammi già suddivisi.
Sostanza da taglio: 47,5 grammi di mannite, utilizzata per aumentare il volume e le dosi di polvere bianca da immettere sul mercato.
Contanti: ben 2.800 euro in banconote di vario taglio custoditi all’interno del veicolo.
Crack e hashish a Tor Sapienza
L’ultimo blitz del dispositivo straordinario è stato effettuato in viale Giorgio Morandi, nella periferia est.
I Carabinieri hanno bloccato un 29enne di origini romene trovato in possesso di un kit di stupefacenti differenziato: 7,5 grammi di hashish, 1,43 grammi di crack (la micidiale sostanza ottenuta dalla lavorazione della cocaina) e 230 euro in contanti.
Tutti e quattro gli arrestati sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie per la convalida delle misure pre-cautelari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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