San Paolo, blatte morte nel locale e sporco ovunque: chiusa una pizzeria

Un blitz scattato per restituire vivibilità e decoro al quartiere, finito con i sigilli alla porta di un locale. I dettagli emersi dall’ultimo controllo straordinario della Polizia di Stato nell’VIII Municipio delineano un quadro di grave trascuratezza.

Gli agenti del Commissariato Colombo, insieme agli ispettori tecnici della ASL Roma 2, hanno passato al setaccio diverse attività di somministrazione della zona, focalizzandosi sui punti critici segnalati a più riprese dagli stessi residenti, esasperati dal degrado e dalla mala movida.

La “pizzeria degli orrori” in via Giustiniano Imperatore

Le irregolarità più allarmanti sono state riscontrate all’interno di una pizzeria in via Giustiniano Imperatore. Durante l’ispezione approfondita dei locali, i poliziotti e il personale sanitario si sono trovati di fronte a condizioni igieniche e manutentive giudicate totalmente incompatibili con la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

L’elenco delle non conformità riscontrate dagli ispettori è lungo e dettagliato: pavimenti e pareti incrostati di sporco, attrezzature da lavoro lasciate all’incuria e frigoriferi con guarnizioni deteriorate e annerite. Anche il forno utilizzato per la cottura delle pizze versava in condizioni igieniche precarie, mentre l’impianto di aerazione è risultato completamente fuori uso.

A peggiorare lo scenario, i locali di lavorazione erano ingombrati da macchinari in disuso, la rete anti-insetti della finestra era ormai distrutta e mancava un adeguato piano di monitoraggio contro gli infestanti. Una negligenza confermata dal ritrovamento di diverse blatte morte proprio nei locali in cui venivano preparati i cibi destinati ai clienti.

Multe e serranda abbassata

Di fronte a un potenziale rischio per la salute pubblica di queste proporzioni, il verdetto delle autorità è stato immediato. I titolari dell’attività sono stati sanzionati con multe per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.

Contestualmente, la ASL e la Polizia hanno disposto il provvedimento di sospensione temporanea della licenza con l’immediata chiusura del locale. La pizzeria potrà riaprire i battenti soltanto quando tutte le gravissime criticità saranno state sanate e dopo un ulteriore e rigoroso controllo che attesti il totale ripristino delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

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