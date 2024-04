San Paolo: ruba i fari delle auto in strada, arrestato 38enne

Stava rubando i fari di una Smart parcheggiata in strada in via Rosa Raimondi Garibaldi, nel quartiere San Paolo di Roma. L’uomo, un 38enne italiano, però è stato sorpreso dai carabinieri del nucleo radiomobile e quindi è salito a bordo di un Suv e ha tentato la fuga.

Tuttavia, dopo un breve inseguimento, con tanto di manovre rischiose, il 38enne è stato fermato. Nella sua auto, i carabinieri hanno rinvenuto diversi gruppi ottici appartenenti a altre auto.

Per questo il 38enne è stato arrestato e trattenuto in attesa della celebrazione del rito direttissimo. È accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

