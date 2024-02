San Paolo: Tenta di rubare 800 euro di prodotti al supermercato, arrestato

Voleva accaparrarsi i prodotti alimentari di un supermercato, ma è stato immediatamente fermato e arrestato.Protagonista della vicenda un cittadino romeno di 24 anni, che nella giornata di Giovedì 8 Febbraio 2024 è entrato in un supermercato di via Tito a San Paolo.

Apparentemente impegnato a fare la spesa, in realtà il giovane ha nascosto dentro il suo zaino circa 800 euro di generi alimentari e altri prodotti prelevati dagli scaffali dell’esercizio commerciale.

Arrivato alle casse, invece di pagare ha provato a superarle per dileguarsi, ma è stato avvicinato dal direttore del supermercato che lo ha invitato a riconsegnare tutto quanto asportato illegalmente dal negozio. Il ragazzo, poi identificato come senza dimora e con precedenti, ha spintonato l’uomo per darsi alla fuga, ma poco dopo è stato raggiunto dai carabinieri della stazione Garbatella, intervenuti dopo una chiamata al NUE 112.

Il ragazzo, fermato, è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata riconsegnata al direttore del supermercato, che ha presentato denuncia.