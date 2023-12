San Pietro: Paura al McDonald’s, uomo estrae un coltello davanti ai clienti

Attimi di terrore al McDonald’s di Borgo Pio. Una lite fra due uomini, con uno dei due contendenti che ha poi impugnato un coltello. Tanta la paura fra i clienti – molti dei quali turisti – presenti in quel momento all’interno del fast food. Alla vista del taser l’uomo armato ha però lasciato la lama in terra ed è poi stato bloccato.

Una liete scoppiata nella serata di ieri (Giovedì 14 Dicembre 2023) all’interno del McDonald’s di via del Mascherino, a pochi metri dalle mura Leonine che delimitano Roma dalla Città del Vaticano. Dalle parole uno dei due litiganti è passato alle minacce dopo aver impugnato un coltello con una lama da 5 centimetri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma assieme ai soldati dell’esercito che si trovano in presidio fisso per l’operazione Strade Sicure sulla stessa via del Mascherino. Con uno dei contendenti particolarmente agitato, un carabiniere ha impugnato la pistola taser. Tanto è stato sufficiente a far desistere l’uomo armato dai suoi intenti.

L’ uomo buttata l’arma in terra è stato poi bloccato. Identificato in un romano di 30 anni – già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per minaccia aggravata.