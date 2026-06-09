San Pietro, scacco alla banda dei “finti braccialetti”: maxi-blitz dei vigili contro i raggiri ai turisti

L’approccio è quasi sempre lo stesso: un sorriso cordiale, un complimento stampato sulle labbra e un braccialetto colorato porto come se fosse un caloroso segno di benvenuto nella Capitale.

Ma dietro quello che viene spacciato per un gesto di squisita ospitalità si nasconde, in realtà, una delle trappole più vecchie e redditizie della microcriminalità da strada.

Un mercato sommerso di raggiri e abusivismo commerciale che oggi è stato duramente colpito nel corso di un imponente blitz della Polizia Locale di Roma Capitale, scattato nel cuore turistico dell’area di San Pietro.

L’operazione è stata portata a termine dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).

I caschi bianchi, coordinati dal comando cittadino, hanno stroncato una fitta rete di venditori ambulanti illegali che da settimane presidiavano i varchi d’accesso alla Basilica, intercettando e molestando i flussi di pellegrini e visitatori stranieri.

La trappola del “regalo” e la pressione psicologica sui visitatori

Il blitz della municipale è scattato al termine di una prolungata attività di osservazione e appostamento.

Muovendosi in borghese tra la folla, gli investigatori dello Spe hanno mappato i movimenti del gruppo, individuando non solo i punti strategici di aggancio, ma anche la base logistica itinerante dove la banda stoccava i borsoni carichi di merce prima di invadere il piazzale.

Davanti agli occhi degli agenti si è palesato il consolidato copione del “finto dono”. Gli abusivi bloccavano i turisti legando loro un filo colorato al polso, rassicurandoli sul fatto che si trattasse di un omaggio gratuito.

Un secondo dopo, però, scattava la trappola: l’ambulante mutava radicalmente atteggiamento, pretendendo con insistenza denaro e facendo leva su presunti drammi familiari o difficoltà economiche personali.

Una vera e propria pressione psicologica che spingeva le vittime, intimorite e confuse, a sborsare banconote pur di potersi allontanare.

Maxi-sequestro da 2.500 articoli e controlli sull’immigrazione

L’intervento fulmineo degli agenti dello Spe ha permesso di bloccare e identificare complessivamente nove persone, tutti cittadini di nazionalità gambiana e senegalese, con un’età anagrafica compresa tra i 20 e i 45 anni.

Il bilancio del materiale sottratto al mercato illegale è imponente: i vigili hanno posto sotto sequestro amministrativo circa 2.500 articoli, costituiti quasi interamente da braccialetti di corda e bigiotteria pronti per essere piazzati.

Per i responsabili sono scattate sanzioni pecuniarie pesantissime, con verbali amministrativi che sfiorano un ammontare complessivo di 25.000 euro.

La posizione di cinque dei fermati si è inoltre aggravata nelle ore successive: trovati completamente privi di documenti di identità o permessi di soggiorno regolari, sono stati scortati presso gli uffici fotosegnalamento della Questura.

Nei loro confronti sono attualmente in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione per valutarne l’immediata espulsione dal territorio nazionale.

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