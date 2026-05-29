Sant’Eugenio, paziente stufo di aspettare il proprio turno da in escandescenza: aggredita la vigilanza

Un nuovo episodio di violenza torna a colpire i presidi sanitari della Capitale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza all’interno dei pronto soccorso romani.

Nella serata di ieri, poco dopo le ore 21:30, i locali d’emergenza dell’Ospedale Sant’Eugenio, nel quadrante meridionale della città, sono stati teatro di momenti di forte tensione a causa del comportamento violento di un uomo di 57 anni, di origini nordafricane, che ha paralizzato l’attività del personale medico e aggredito la vigilanza privata.

L’uomo, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona e contro il patrimonio, ha fatto il suo ingresso nella struttura in totale solitudine, palesando fin da subito un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche e manifestando una forte agitazione.

L’escalation di violenza e il blitz nel Triage

La miccia è scattata pochi minuti dopo l’accettazione, quando il cinquantasettenne, spazientito dai normali tempi di attesa previsti dai protocolli di triage per i codici non urgenti, ha iniziato a dare in escandescenze.

Dalle proteste verbali l’uomo è passato rapidamente ai fatti, urlando contro gli infermieri e i medici in servizio e impedendo fisicamente il regolare svolgimento delle attività di assistenza e cura rivolte agli altri pazienti presenti in quel momento nella sala d’aspetto.

La situazione è degenerata quando la guardia giurata in servizio di vigilanza interna è intervenuta nel tentativo di ricondurre il soggetto alla calma e di proteggere l’incolumità degli operatori sanitari.

Per tutta risposta, il cinquantasettenne si è scagliato fisicamente contro l’addetto alla sicurezza, aggredendolo prima di essere faticosamente contenuto.

L’arrivo dei Carabinieri e il deferimento in Procura

L’allarme al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l’immediato invio sul posto di una pattuglia dei Carabinieri.

I militari, giunti rapidamente al Sant’Eugenio, sono riusciti a immobilizzare definitivamente l’esagitato, mettendolo in sicurezza e ripristinando le normali condizioni di ordine pubblico all’interno del reparto ospedaliero.

Una volta identificato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Roma.

L’accusa formale contestata dai militari dell’Arma è quella di interruzione di pubblico servizio, aggravata dalle minacce e dalle percosse ai danni del personale di vigilanza.

L’episodio ha registrato la ferma condanna dei sindacati di categoria, che tornano a chiedere l’istituzione di posti fissi di polizia nei principali ospedali romani per arginare la scia di aggressioni in corsia.

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