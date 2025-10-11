Schiamazzi e risse tra giovani: chiuso per 15 giorni un bar in via Flaminia

Chiusura temporanea per un bar di via Flaminia, nel quadrante nord della Capitale.

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, emesso dal Questore di Roma ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

La misura — proposta dagli stessi militari — arriva dopo una serie di episodi di disturbo e degrado urbano segnalati nei pressi del locale: litigi tra giovani, schiamazzi notturni e situazioni di tensione che avevano reso necessaria un’azione concreta per tutelare la tranquillità del quartiere.

L’intervento si inserisce nel piano di controllo e sicurezza urbana coordinato dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condiviso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di restituire decoro e vivibilità alle aree più esposte ai fenomeni di malamovida.

