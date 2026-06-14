Schianto all’alba sulla Colombo, Citroën contro il guardrail: due giovani feriti in codice rosso

La via Cristoforo Colombo si conferma una delle arterie più pericolose della Capitale, teatro dell’ennesimo grave sinistro stradale.

Nelle prime ore di questa mattina, domenica 14 giugno, due giovani sono rimasti gravemente feriti a seguito di un violento impatto che ha visto la loro auto uscire improvvisamente di strada, trasformandosi in una trappola di lamiere accartocciate contro le barriere metalliche perimetrali.

Il dramma si è consumato poco dopo le prime luci dell’alba all’altezza del chilometro 15 della Colombo, in un tratto tristemente noto per la velocità sostenuta dei veicoli.

Per cause che sono tuttora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una Citroën Picasso ha perso totalmente il controllo del mezzo.

L’auto ha iniziato a sbandare vistosamente per poi impattare frontalmente e lateralmente contro il guardrail, che ha parzialmente retto l’urto evitando che la vettura finisse nella carreggiata opposta.

I Soccorsi in Codice d’Urgenza e i Rilievi

All’interno dell’abitacolo viaggiavano due ragazzi rispettivamente di 21 e 23 anni. L’allarme è scattato immediatamente grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio.

I sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze e auto mediche, hanno prestato le prime cure d’emergenza sul posto per stabilizzare i parametri vitali dei due giovani, apparsi subito critici.

Successivamente, i feriti sono stati trasferiti a sirene spiegate e in codice rosso presso due differenti nosocomi della Capitale: uno è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio, mentre l’altro è stato preso in carico dai medici del Campus Bio-Medico.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. I vigili urbani hanno isolato l’area e avviato i rilievi planimetrici e scientifici per ricostruire con esattezza l’esatta cinematica dello schianto.

Resta da capire se la sbandata sia stata provocata da un colpo de sonno del conducente, da un improvviso guasto meccanico, dall’eccessiva velocità o dalle condizioni del manto stradale in quel punto della carreggiata.

Traffico in Tilt, Tratto Chiuso e Bus Deviati

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo incidentato e la successiva pulizia dell’asfalto dai detriti e dai liquidi motori, i caschi bianchi hanno dovuto chiudere temporaneamente al traffico il tratto della Cristoforo Colombo compreso tra via di Mezzocammino e via di Malafede.

Il provvedimento ha spaccato in due i collegamenti stradali domenicali verso il litorale di Ostia, provocando code chilometriche e pesanti rallentamenti su tutta la viabilità secondaria limitrofa. L’emergenza ha impattato pesantemente anche sulla rete del trasporto pubblico di superficie gestita da Atac e Roma Tpl.

Le linee bus 070 e 709 sono state costrette a repentine modifiche di percorso, saltando diverse fermate e subendo forti ritardi prima che la situazione tornasse progressivamente alla normalità nel corso della tarda mattinata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza