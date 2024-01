Scontro mortale in via della Stazione Prenestina

Questa mattina 25 gennaio 2024 il conducente di uno scooter è tragicamente morto in via della Stazione Prenestina impattando contro un mezzo Ama in servizio nell’area.

AMA in un comunicato esprime profondo dolore per la tragica fatalità e porge il proprio cordoglio ai familiari della vittima. L’azienda è vicina al proprio dipendente coinvolto nell’incidente ed è a completa disposizione delle autorità competenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.