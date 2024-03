Scoperto centro massaggi a luci rosse: arrestata maitresse

Prima i massaggi normali, quindi quelli a luci rosse. Con offerta libera, senza tariffario. È quello che accadeva in un locale gestito da una cittadina cinese in via Basento, nel quartiere Salario-Trieste. I vigili urbani del II Gruppo Parioli hanno chiuso la struttura e arrestato la donna accusata di favoreggiamento sfruttamento della prostituzione.

Dopo mesi di appostamenti, intercettazioni e verifiche, gli agenti hanno potuto appurare il giro di prostituzione organizzato e coordinato da una donna di 52 anni di origine cinese, che gestiva il centro. La 52enne si serviva di due connazionali di 30 e 46 anni, alle sue dipendenze, per prestazioni sessuali di varia natura.

Le due offrivano servizi extra che, su richiesta del cliente, andavano oltre le attività specifiche di un centro massaggi. Stando a quanto emerso per una mezz’ora a luci rosse bastavano 30 euro più una offerta libera, 60 euro per un’ora di massaggio più la prestazione sessuale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati