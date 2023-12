“Scoprirsi italiani – I viaggi delle radici in Italia” alla libreria Ubik Tiburtina

Giovedì, 14 dicembre 2023, alle ore 18.30, presso la libreria Ubik Tiburtina, in via Cupra 45, nel IV Municipio di Roma, presentazione del libro “Scoprirsi italiani – I viaggi delle radici in Italia, di Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli, Delfina Licata e Giuseppe Sommario, con prefazioni di Luigi Maria Vignali, Giovanni Maria De Vita e Claudio Visentin. (Rubettino editore).

Giuseppe Sommario, per l’occasione, dialogherà con Caterina Mannello.

Credo che pochi italiani non abbiano un parente emigrato in Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Canada, Stati Uniti, ecc..

Il libro affronta, appunto, il tema dell’emigrazione degli italiani che, negli ultimi 150 anni, hanno lasciato l’talia e dei loro discendenti.

Il 2024 è stato dichiarato, dal governo italiano, l’anno del “turismo delle radici”; ovvero quel tipo di turismo per cui gli italiani emigrati nel mondo (circa 30 milioni) e i loro discendenti (circa altri 50-60 milioni di persone) tornano a visitare e a vivere i loro luoghi o quelli dei loro antenati.

Una comunità enorme che vuole riscoprire le proprie origini e la voglia di conoscere e vivere in pieno l’Italia.

Il libro, inoltre, contiene numerose tabelle prospetti e diagrammi riepilogativi, nei quali, tra i numeri, sembra di vedere i nostri emigranti (almeno così è capitato l sottoscrtto).

Come dice il prof. Vito Teti, in un’intervista contenuta nel volume e riportata nella spalla del libro, «partire, restare e tornare sono termini assolutamente inseparabili, non possono essere scissi».

Sarà un appuntamento da non mancate: giovedì 14 dicembre, alle ore 18.30, libreria Ubik, via Cupra 45.