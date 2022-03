Scuola a tempo pieno per togliere terreno alle bande giovanili

Caro Direttore,

Ricorderai le parole che ci siamo scambiati qualche giorno dopo l’uscita del bellissimo articolo scritto da Don Domenico Vitulli il 17 febbraio 2022 e pubblicato su Abitare A Roma : Il branco di Tor Tre Teste .Di cui allego il linK https://abitarearoma.it/?p=241638

Nemmeno una settimana dopo ci misi del mio con l’articolo: Cosa siamo diventati? Dove siamo arrivati? Dove stiamo andando?, pubblicato sempre su Abitare A Roma il 22 febbraio 2022.

https://abitarearoma.it/cosa-siamo-diventati-dove-siamo-arrivati-dove-stiamo-andando/

Così a Milano

Ora, proprio per non lasciar cadere la problematica che abbiamo affrontato, voglio raccontare, non un progetto, ma una realtà scolastica che usa il “tempo pieno” per togliere terreno alle bande giovanili.

Siamo a Milano, nel quartiere Corvetto, in via Martinengo. Il Duomo di Milano è a circa 6 chilometri, non in linea d’aria ma di tangenziale, non si vede il Duomo perché ci sono i palazzi di altri quartieri, ma c’è la metropolitana che con qualche fermata ti porta in centro da Calvairate, dove per settimane una baby gang ha messo a segno quattordici rapine, mandando in avanscoperta, per agganciare le vittime, due dodicenni.

In via Martinengo c’è una scuola media pubblica con circa 500 alunni che offre il tempo prolungato. Pomeriggi dedicati a lezioni pomeridiane di murales, di falegnameria, di inglese, l’aiuto compiti curato dagli stessi insegnanti della scuola, tutto gratuito.

Prevenire è meglio che curare, i ragazzi meno seguiti dai genitori o con problemi in famiglia rischiano passando il tempo per le strade della periferia. Se i ragazzi non vengono accolti, se vengono allontanati chi darà a loro accoglienza? La risposta è scontata: gruppi di sbandati.

Piantato il primo seme dalla scuola media, altri enti hanno deciso di piantare il loro: l’oratorio di Via Rosselli e il Politecnico di Torino, per fare il doposcuola in presenza pomeridiana anche agli alunni di tutte le scuole pubbliche e private del Corvetto. I semi continuano a essere piantati: tre volte a settimana, un istruttore della palestra Yuki, l’ente sportivo fondato dal campione di judo Pino Maddaloni a Napoli, offre lezioni gratuite.

Decine e decine di giovanissimi sono iscritti al tempo prolungato fino al tardo pomeriggio e frequentano le varie opportunità proposte della scuola.

Sindaco Sala, avete da donarci un sacchetto di semi da portarci a Roma?