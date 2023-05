Scuola Achille Tedeschi – Da futuro commissariato di polizia a luogo di occupazione e degrado

Sono anni che si parla di adibire una parte dell’edificio scolastico Achille Tedeschi a Commissariato di Polizia ma, come spesso accade, tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. Purtroppo a Roma, quando si lascia un edificio pubblico abbandonato per diversi anni, il rischio di occupazione è alquanto alto. E allora, anziché fornire un servizio ai cittadini, si porta nuovo degrado nella periferia di Roma Est. Tutto questo ha costretto il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti a chiedere l’intervento del ministro Piantedosi. Il progetto di trasferimento del commissariato Sant’Ippolito all’interno dei locali in disuso dell’ex scuola di via Achille Tedeschi non accenna a partire. Detto progetto, ubicato nel quartiere di Pietralata, ha radici lontane che risalgono a circa un decennio fa. Nel 2014, il Miur – Ministero Istruzione Università e Ricerca – ha concesso il cambio della destinazione d’uso dei locali. Subito dopo, l’amministrazione capitolina aveva richiesto lo sgombero della scuola di via Tedeschi per trasformare i locali in un commissariato di polizia locale con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel quartiere grazie alla presenza di forze dell’ordine sul territorio. Ma un ‘nulla di fatto’ ha caratterizzato la storia dell’ex scuola per anni, nonostante le numerose richieste da parte di cittadini e comitati.

Per questo il presidente del IV Municipio si è appellato al governo: “MINISTRO (PIANTEDOSI) VENGA QUI CON SALVINI E PREFETTO”. Il Dr. Massimilano Umberti ha emesso inoltre il seguente comunicato:

«18 mag. – Un edificio destinato a diventare un commissariato di Polizia occupato da un gruppo di senza fissa dimora e da nomadi saltuariamente. I lavori di adeguamento dello stesso che stentano a partire. E proprio lì accanto una scuola, frequentata da centinaia di bambini. Questa la situazione esplosiva in corso in via Achille Tedeschi 61, una piccola strada a due passi dalla stazione Tiburtina di Roma. È questo il motivo che ha spinto il presidente del IV Municipio della Capitale, Massimiliano Umberti, a scrivere e inviare una lettera al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il cui dicastero dovrà eseguire i lavori sullo stabile attraverso il Provveditorato alle opere pubbliche, e per conoscenza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Considerato che ad oggi i lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionali dell’ex edificio scolastico di via Achille Tedeschi 61, da adibire all’ufficio passaporti e commissariato di Polizia di Stato, non sono stati eseguiti- scrive Umberti- E considerato e che il plesso in oggetto è attiguo all’Istituto Comprensivo Achille Tedeschi, quotidianamente frequentato da numerosi bambini, genitori e corpo docente, e che sono pervenute denunce relative ad atti vandalici ed occupazioni saltuarie, con grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori dell’Istituto scolastico, con la presente sollecito con urgenza la messa in sicurezza dello stabile, con previsione di un servizio di guardiania fino all’inizio dei lavori, non essendo più accettabile siffatta situazione di degrado e abbandono”. Umberti ha poi invitato Piantedosi, Salvini e il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a un incontro sul luogo per “verificare la situazione personalmente”.»

