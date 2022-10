Scuola Diffusa, nuovo laboratorio di programmazione per bambini e ragazzi

Scuola Diffusa , la scuola che promuove la cultura digitale nella nostra città, torna, in occasione della settimana europea del codice, sabato 22 ottobre presso la biblioteca Collina della Pace – in via Bompietro, 16, dalle 9.30 alle 12.30 – con nuovi laboratori di coding e robotica aperti a bambini, ragazzi e insegnanti. Sono previste anche attività anche per i genitori.

L’evento è ideato, proposto e gestito da MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR, in collaborazione con l’UO Partecipazione del Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 Minuti e l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

I laboratori per i più giovani saranno divisi in due fasce di età e potranno ospitare, complessivamente, un massimo di 30 partecipanti. Giocando, un gruppo di tutor guiderà bambini e ragazzi verso i linguaggi della programmazione.

I bambini tra i 7 e gli 11 anni realizzeranno un piccolo gioco elettronico utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch;

i ragazzi tra i 12 e i 17 anni impareranno a programmare un robot con il quale sfideranno gli altri partecipanti.

I ragazzi più interessati avranno la possibilità di continuare a seguire le attività di MindSharing.Tech diventando, nel tempo, loro stessi tutor informatici.

Il laboratorio per gli insegnanti si rivolge a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e sarà aperto a un massimo di 30 partecipanti. Aldo Pergjergji, Specialista IT ed esperto STEM, Presidente di MindSharing.tech e Champion CoderDojo Roma SPQR, spiegherà i principi della robotica educativa, mostrando come tali contenuti possano essere portati in classe anche senza bisogno di attrezzature fisiche. Nel corso del laboratorio verranno sperimentati piccoli progetti replicabili in classe e ci si aprirà al confronto sulla possibile integrazione di tali strumenti con la didattica curriculare.

ATTENZIONE: I bambini tra i 7 e gli 11 anni e gli insegnanti dovranno portare PC, mouse e alimentatore. I bambini dovranno arrivare avendo installato sul proprio PC il software Scratch 3 ( https://scratch.mit.edu/download), mentre agli insegnati è richiesta l’iscrizione gratuita sul portale www.tinkercad.com

AI ragazzi tra i 12 e i 17 anni non è invece richiesto alcun dispositivo.

Per ottenere ulteriori informazioni e per iscriversi ai laboratori, consultare la pagina https://www.eventbrite.it/e/biglietti-codeweekdojo-by-coderdojo-roma-spqr-scuola-diffusa-388803330227