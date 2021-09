Sequestrati 4 kg di droga al Quarticciolo

Il 23 settembre mattina sono state effettuate 9 perquisizioni domiciliari nel quartiere del Quarticciolo contro lo spaccio di droga.

Le persone controllate erano già note alle Forze dell’Ordine perché gravati da vari pregiudizi di polizia inerenti gli stupefacenti.

In una cantina in uso a T.D. , 37enne romano, sono stati trovati 37 panetti di hashish, per un peso totale di 3,8 kg, e la somma in contanti di circa 6 mila euro.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllati anche vari spazi condominiali e in un sottoscala sono stati trovati 2 etti di cocaina ed un bilancino di precisione; all’interno di un quadro elettrico sono stati recuperati 160 grammi di hashish ed altri grammi ne sono stati trovati in una siepe.

Complessivamente sono state controllate 75 persone, 43 delle quali gravati da pregiudizi penali e/o di polizia.

L’intera operazione è stata coordinata dal V Distretto di PS Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, in stretta collaborazione con la Procura delle Repubblica ed eseguita in sinergia con gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione e Crimine, nonché con l’ausilio delle unità cinofile anti-droga della Questura di Roma.