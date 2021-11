Serata di Gala all’Istituto Alberghiero Tor Carbone

Serata di Gala il 18 novembre 2021, nell’ambito del progetto Erasmus, presso l’Istituto Alberghiero Tor Carbone in occasione della visita degli studenti e dei docenti del liceo “TIREL di Parigi” e della “Escola de Formacao Turistica e Hoteleira delle Azzorre”.

Un plauso grandissimo ai ragazzi ed ai docenti del Tor Carbone che, guidati magistralmente dalla Preside Cristina Tonelli, hanno deliziato gli ospiti con le prelibatezze della cucina italiana coinvolgendo i rappresentanti stranieri nella preparazione di piatti tipici francesi e isolàni portoghesi, oltre che in alcuni intermezzi culturali e musicali.

“Sono queste le professionalità italiane che bisogna incentivare” – ha commentato il fondatore di Planet Onlus Francesco Figliomeni. – È stato un onore per me partecipare partecipare all’iniziativa. Non nascondo che la mente mi è andata a quando, il 16 marzo 2010 dopo aver preso 4 aerei per andare e 4 per tornare oltre a 700 + 700 km di pullman nel tragitto Salvador de Bahia-Canavieiras, andai a inaugurare il PLANET-PANZINI, una grande e moderna scuola alberghiera dall’altra parte del mondo, nelle favelas brasiliane, contribuendo ad evitare un po’ di tragedie nell’Oceano! Mi piace citare in questa occasione una frase dell’Abbé Pierre: L’amitié, c’est ce qui vient au coeur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. (L’amicizia è ciò che viene al cuore quando facciamo insieme cose belle e difficili)”.