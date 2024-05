Serpente a Cinecittà: un rettile si nasconde in un garage condominiale. L’esperto: «Attenti, non catturatelo»

Si era nascosto in un garage condominiale, probabilmente inseguendo una preda. E lì è rimasto per diverse ore, sorvegliato dagli agenti di Polizia, fino a quando non è stato catturato.

Con grande sollievo dei condomini spaventati dalla presenza del rettile: un serpente lungo un metro.

L’animale è stato rimosso dal piano interrato di un condominio, in via Scintu, intorno alle 22:30 di Mercoledì 16 Maggio.

“Il serpente, un biacco di circa un metro, era rimasto bloccato seguendo probabilmente la traccia odorosa di qualche piccolo mammifero o di qualche piccolo rettile.

La Polizia ci ha informato che si era introdotto nei garage, nascondendosi all’interno di un contenitore che hanno quindi sorvegliato.

Ovviamente gli agenti non potevano fare altro, poiché non possiedono l’attrezzatura necessaria per garantirne la messa in sicurezza,” ha spiegato Andrea Lunerti, l’etologo responsabile della cattura del biacco.

Non era quindi una vipera, come temevano alcuni condomini. “Si tratta di una specie non velenosa ma non per questo da sottovalutare.

Il consiglio è di non improvvisarsi mai ‘cacciatori di serpenti’ – ha sottolineato Lunerti – bisogna invece chiamare il 112, poiché chi risponde a quel numero può indirizzare il cittadino verso persone che hanno la competenza, l’esperienza e l’attrezzatura adeguata per intervenire”. Perché, sebbene non sia velenoso, il biacco non è del tutto innocuo.

“Questi serpenti, se messi alle strette, mordono e solitamente colpiscono punti sensibili, come il viso e gli occhi.

Meglio evitare quindi di improvvisarsi esperti, affidandosi magari a informazioni trovate sul web o sui social network,” ha ribadito l’etologo.

“Spesso, inoltre, è facile confonderli con altri serpenti perché, durante le fasi di crescita, cambiano la propria livrea e quindi è facile scambiare una giovane vipera per un cervone.

Per questo motivo, è ancora più importante ricorrere al numero unico delle emergenze.

È quello che hanno fatto i condomini di via Scintu che, dopo la cattura notturna del serpente, sono tornati a usare, senza più timori, i propri garage. Che fine farà il serpente? “Lo abbiamo liberato nella riserva di Morlupo”.

