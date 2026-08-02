Servizi antidroga nei Castelli Romani: ventenne fermato con sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio

Si muoveva con fare circospetto tra le vie residenziali di Castel Gandolfo, effettuando continui cambi di direzione privi di un’apparente logica nel tentativo di non farsi notare.

Un atteggiamento che ha fatto subito scattare il campanello d’allarme per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area dei Castelli Romani.

I dubbi dei militari dell’Arma si sono rivelati fondati non appena scattato il controllo su strada e la successiva perquisizione personale a carico del giovane, un ventenne di origini romane.

Dosi già pronte per lo spaccio e sequestro dei contanti

Nelle tasche del ragazzo gli operanti hanno scovato 12 dosi già confezionate e pronte per essere cedute ai clienti del quadrante. Nello specifico, il bilancio del recupero ha portato al sequestro di:

Hashish: 32,50 grammi suddivisi in involucri monodose.

Cocaina: 1,90 grammi già dosati e sigillati.

Contanti: una somma di denaro ritenuta dagli inquirenti provento diretto dell’attività illecita.

Di fronte alle evidenze e ai gravi indizi di colpevolezza raccolti sul posto, per il ventenne sono scattate le manette in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato trasferito presso le aule del Tribunale di Velletri per la celebrazione del giudizio direttissimo.

Il Giudice monocratico ha convalidato la misura cautelare applicata dall’Arma, disponendo inoltre la confisca del denaro trovato nella disponibilità dell’indagato.

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