Servizi educativi 0-3, aggiornamento quote contributive

A partire da oggi Giovedì 23 Maggio 2024 si aprono i termini per aggiornare la quota contributiva dovuta per l’anno educativo 2024/25 in base all’ISEE 2024.

Contestualmente è possibile variare la fascia oraria rispetto a quella attuale e/o specificare la presenza di eventuali fratelli/sorelle iscritti/e ai Servizi educativi 0-3.

La procedura si svolge esclusivamente online senza dover compilare moduli cartacei o recarsi al Municipio di riferimento.

Tutte le informazioni nella pagina di Roma Capitale.

