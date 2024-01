Settecamini: Trovato morto un clochard 48enne, aveva rifiutato ricovero dopo malore

Un uomo di 48 anni senza fissa dimora di origini polacche è stato rinvenuto senza vita, nella giornata ieri ( Martedì 2 Gennaio 2024), all’interno di un casolare abbandonato in via Goffredo Parise in zona Settecamini.

L’uomo, il giorno prima, era stato soccorso per un malore dagli operatori del 118 e aveva rifiutato il ricovero in ospedale. A trovarlo sono stati i carabinieri della stazione di Settecamini.

Sul posto il medico legale che non ha riscontrato segni di violenza. La salma, è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata e messo a disposizione del consolato polacco.