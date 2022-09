Settembre 2022 alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Ecco gli appuntamenti di settembre 2022 della Biblioteca Vaccheria Nardi

Lunedì 19 settembre presso la Biblioteca Vaccheria Nardi

Mostra fotografica Roma non esiste – Summer Tales

Grazie alla collaborazione con Biblioteche di Roma, Sguardo Multifocale è la restituzione del progetto ROMA NON ESISTE, in una mostra fotografica ospitata alla Biblioteca Vaccheria Nardi dal 19 al 30 settembre.

In questo periodo l’intento del gruppo di lavoro è quello di allestire una mostra/installazione, esponendo le foto, i racconti e i materiali sul IV Municipio raccolti nel corso del triennio per lasciare alla comunità una traccia della ricerca sul territorio condotta, narrarne i processi e i risultati.

Giovedì 22 settembre 2022 ore 17.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi

Workshop musicale per bambini Music for Kids

Si svolgerà una lezione aperta di avvicinamento alla musica per bambini dai 2 ai 6 anni. Durante la lezione sarà possibile provare degli strumenti ritmici, provare a suonare “a tempo” e ad intonare piccoli brani musicali.

L’evento è a cura dell’Associazione Anton Rubinstein. È gradita la prenotazione mandando una mail a info@antonrubinstein.net

Sabato 24 settembre 2022 ore 11.00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi

Laboratorio artistico per bambini Caccia al tesoro in biblioteca!

Appuntamento da non perdere per i più piccoli che esploreranno la biblioteca alla ricerca di un fantastico tesoro. Evento a cura dei ragazzi del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli”. Età consigliata: da 7 anni in su.

Da Lunedì 26 settembre 2022 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi

Laboratorio di teatro-gioco per bambini Circus

L’Associazione Trousse, all’interno del progetto Casale Caletto Festival XI edizione, conduce un laboratorio di teatro, gioco, magia e clownerie per bambini. Il laboratorio, a cura dell’insegnante Paolo Scannavino, si svolgerà in otto appuntamenti, dal 26 settembre al 19 ottobre, nei locali della Biblioteca Vaccheria Nardi. Sarà organizzato in due turni, divisi in base alle fasce d’età: dalle 16:30 alle 17:30 per i bambini da 4 a 6 anni e dalle 17:30 alle 18:30 per i bambini da 7 a 10 anni.

Per informazioni contattare il numero 0645460491/4 o scrivere a ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it