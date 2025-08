Sgomberato l’ex borghetto degli artigiani: la “nuova piazza dello spaccio” migra in casa di una 50enne

Un tempo rifugio per artigiani, poi diventato epicentro di degrado e spaccio. Oggi, l’ex borghetto degli artigiani, a Torpignattara, è al centro di un’importante operazione di riqualificazione e controllo del territorio.

E la Polizia di Stato non si limita a vigilare sull’area per evitare nuove occupazioni: gli agenti stanno anche riscrivendo la mappa dello spaccio di zona.

Sgomberi e nuove geografie criminali

Negli ultimi giorni, i controlli intensificati dal Commissariato Torpignattara hanno portato all’identificazione di 26 persone, molte delle quali di origine est-europea, che avevano tentato di insediarsi nei pressi dell’ex borghetto con vecchie roulotte e rifugi improvvisati.

Cinque cittadini del Bangladesh sono stati colpiti da un provvedimento di espulsione, in seguito a verifiche sulla loro posizione legale sul territorio italiano.

Ma la vera scoperta è arrivata da un’attenta attività investigativa.

Dalla strada a un appartamento su via Casilina

Secondo quanto ricostruito dalla sezione investigativa del Commissariato, il vuoto lasciato dalla chiusura del borghetto avrebbe spinto diversi assuntori di zona a rifornirsi in una nuova base operativa, spostata di poche centinaia di metri: un appartamento in via Casilina, in uso a una romana di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine.

Le segnalazioni di movimenti sospetti e le vendite “porta a porta” di cocaina hanno dato agli agenti la conferma: era tempo di intervenire.

Il blitz, il mini market della droga e le casseforti blindate

Quando la polizia ha fatto irruzione nell’abitazione, le prime dosi di cocaina erano già sul tavolo del soggiorno, pronte per essere cedute. Il grosso della merce – panetti ben confezionati – era stato nascosto in un soppalco. Ma la sorpresa più grande doveva ancora arrivare.

Due casseforti blindate, piazzate in casa, hanno rallentato gli agenti. La donna ha tentato di opporre resistenza, rifiutandosi di fornire le chiavi, ma alla fine sono intervenuti i Vigili del Fuoco per forzare le serrature.

Dentro, la “scorta”: 350 grammi di cocaina purissima, confezionata e pronta per essere immessa sul mercato.

Il bilancio: quasi un chilo di droga e un arresto

In totale, l’operazione ha portato al sequestro di 390 grammi di cocaina, 550 grammi di hashish e un kit completo per il confezionamento delle dosi. Per la 50enne è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo l’udienza di convalida, la donna è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, in attesa di processo.

