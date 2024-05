Sgombero alle ex officine Romanazzi a Tor Cervara

Questa mattina (Lunedì 27 Maggio 2024) le forze dell’ordine hanno sgomberato le ex officine Romanazzi a Tor Cervara, nella periferia di Roma. L’operazione, disposta dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, ha portato all’identificazione di 52 persone, tutte di origine subsahariana, che vivevano accampate nell’area.

Le officine Romanazzi, un tempo simbolo dell’eccellenza industriale romana, erano diventate negli ultimi anni un nuovo ghetto dello spaccio e del degrado. L’area, abbandonata dopo il fallimento dell’azienda, era stata occupata abusivamente da diverse decine di persone, provenienti anche da altre occupazioni della zona come quella di via Raffaele Costi e dell’ex Penicillina.

Lo sgombero di questa mattina rappresenta un passo importante nella lotta al degrado e all’illegalità nella periferia di Roma. L’obiettivo è quello di restituire l’area alla sua legittima proprietaria, la società Indestate Srl, e di avviare un percorso di riqualificazione che possa riportarla alla sua vocazione originaria.

L’operazione di sgombero è stata accolta con favore dai residenti della zona, stanchi di vivere in un clima di paura e insicurezza.

Le autorità hanno assicurato che saranno attivate tutte le procedure necessarie per garantire loro un’adeguata assistenza e supporto.

