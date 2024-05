Shock a Colleferro: accoltellato 38enne, ferito gravemente dal vicino di casa

Un uomo di 38 anni è stato accoltellato alla gola e all’addome nei pressi della sua abitazione in seguito a una lite. L’episodio è avvenuto questa mattina – Lunedì 27 Maggio 2024- intorno alle 10:30 in un condominio di Colleferro, in provincia di Roma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Colleferro che hanno trovato i due uomini feriti. Il 38enne, seppur cosciente, presentava ferite gravi alla gola e all’addome. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro.

Anche il 62enne, che ha accoltellato il vicino, è stato ferito. Si è auto-lesionato con lo stesso coltello utilizzato per l’aggressione. È stato ricoverato in ospedale e piantonato dagli agenti. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

Le cause della lite sono ancora da accertare. Secondo quanto appreso, i due uomini avevano già avuto in passato delle accese discussioni dovute a precedenti dissapori.

