Show hot e follia sul bus a piazza Zama, si spoglia e minaccia i passeggeri: denunciato un 59enne

Momenti di autentica tensione e imbarazzo ieri sera a bordo di un autobus di linea dell’Atac in piazza Zama, nel cuore del quartiere Appio-San Giovanni.

Un uomo di 59 anni, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha seminato il panico tra i passeggeri trasformando la vettura in un palcoscenico per uno show hot improvvisato, prima di scagliarsi contro le forze dell’ordine.

L’episodio si è concluso con la denuncia a piede libero del soggetto, un cittadino originario della provincia di Catania già noto agli archivi delle forze dell’ordine, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

La follia è scattata intorno alle 22:45 a bordo del mezzo pubblico pronto a coprire la tratta Piazza Zama – Stazione Tiburtina.

Sotto gli occhi increduli e spaventati degli utenti presenti, il 59enne ha iniziato a togliersi i vestiti e a molestare pesantemente chiunque si trovasse nel raggio di pochi metri.

Il blocco della corsa e l’arrivo delle gazzelle

L’autista del mezzo, accortosi di quanto stava accadendo nel corridoio passeggeri e constatata l’impossibilità di proseguire la corsa in sicurezza, ha accostato il bus e ha allertato immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Nel giro di pochi minuti sono confluite sul posto le gazzelle dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante.

L’arrivo delle divise, tuttavia, non ha ricondotto l’uomo alla calma. Alla vista dei militari dell’Arma, il cinquantanovenne ha opposto una forte resistenza fisica, rifiutando di coprirsi e rivolgendo gravi minacce verbali agli operanti che tentavano di farlo scendere dalla vettura.

Ambulanza sul posto e trenta minuti di paralisi

Considerato lo stato di forte agitazione e la natura del disagio manifestato, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’uomo per prestarle le cure mediche e psichiatriche del caso in ospedale.

A causa delle intemperanze del passeggero e delle necessarie procedure per mettere in sicurezza l’area e raccogliere le testimonianze degli utenti, il servizio della linea Atac è rimasto completamente sospeso per oltre trenta minuti, accumulando pesanti ritardi sulla tabella di marcia.

I Carabinieri di Piazza Dante hanno inviato l’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria di Roma per la convalida dei reati contestati.

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