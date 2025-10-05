Si è spento Armando D’Alesio a 102 anni compiuti e ben vissuti

Armando D’Alesio si è spento serenamente a Tor Tre Teste, il 4 ottobre 2025, all’età di 102 anni compiuti. La notizia mi è giunta dal figlio Giuliano al quale e alla sua famiglia ho rivolto le più sentite condoglianze mie e della nostra redazione.

I funerali si terranno lunedì 6 ottobre alle ore 11 presso la parrocchia San Cirillo in viale Giorgio Morandi 91 a Tor Sapienza.

Il 2 marzo 2023 partecipammo alla festa dei 100 anni di Armando D’Alesio, circondato dall’affetto dei suoi famigliari, innanzitutto il figlio unico Giuliano, con il quale ha condiviso scelte importanti, e poi il nipote Federico ora conduttore dell’azienda di famiglia, l’agenzia immobiliare Atid, depositaria di una conoscenza profonda del quartiere Tor Tre Teste fin dalla sua nascita negli anni dal 1966 al 1974. A festeggiarlo alcuni tra i suoi migliori amici e il Presidente del V Municipio Mauro Caliste, l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci e il consigliere municipale Mauro Ferrari.

Qui di seguito riportiamo il nostro articolo di quella memorabile giornata

https://abitarearoma.it/tor-tre-teste-in-festa-per-i-100-anni-di-armando-dalesio/

Resta in noi profondo il ricordo di una persona per bene, che si è prodigato per tutta la sua lunga vita per la sua famiglia e per il suo amato quartiere, sempre pronto alla battuta di spirito, a fare e a risolvere i problemi più che a crogiolarsi in inutili querimonie.

Grazie Armando per la serenità e la gioia che hai regalato alla tua famiglia e a noi che abbiamo condiviso il privilegio della tua amicizia.

